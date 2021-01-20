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"Русский след": почему Хиллари Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным - видео

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Ruptly/Sputnik/Joe Biden Campaign

Есть ли доказательства? Почему США снова ищут оправдания собственным проблемам извне? Смотрите видеоролик Sputnik!

В США снова ищут "русский след". 

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что к этому якобы причастна Россия.

По легенде, Дональд Трамп в этот день созванивался с Владимиром Путиным.

Смотрите видео!

Теги:
Джо Байден, Дональд Трамп, Дональд Трамп, США, США, Хиллари Клинтон, видеоролик, Видео



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