"Русский след": почему Хиллари Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным - видео

В США снова ищут "русский след".
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что к этому якобы причастна Россия.
По легенде, Дональд Трамп в этот день созванивался с Владимиром Путиным.
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Есть ли доказательства? Почему США снова ищут оправдания собственным проблемам извне? Смотрите видеоролик Sputnik!
В США снова ищут "русский след".
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что к этому якобы причастна Россия.
По легенде, Дональд Трамп в этот день созванивался с Владимиром Путиным.
Смотрите видео!
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