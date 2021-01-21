"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов

Инаугурация Джо Байдена уже прошла, но много ли мы знаем о новом главе Белого дома?

Первый факт: Байдену — 78 лет, что делает его самым пожилым президентом США. Впрочем, интересен и такой момент, как именно политик занял свой новый пост.

Дело в том, что ранее Байден уже пытался стать президентом — он рассчитывал представить демократов в 1987 и 2007 годах.

Однако тогда у него не получилось выдвинуться в кандидаты, но, как говорится, "бог любит троицу".

За свою яркую карьеру Байден успел побывать вице-президентом (в 2009-2017 гг. при Бараке Обаме), за что был награжден президентской медалью Свободы.

Награду вручил сам Обама. Байден, в свою очередь, назвал того своим "братом".

В личной жизни у нового главы Белого дома было не все так радужно. Сейчас женат на женщине по имени Джилл, но это его второй брак.

Первая жена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. В машине также находились сыновья Бо и Хантер, которые чудом выжили.

Именно вторая супруга и вернула политика к жизни. К слову, о ней тоже есть один любопытный факт: у Джилл Байден докторская степень и еще две магистерских!

И хотя она стала первой леди страны, бросать свою преподавательскую деятельность Джилл не планирует.

Иногда семинары проводит и сам Байден.

Он также придерживается здорового образа жизни, который подразумевает отсутствие алкоголя.

Парочка других фактов о новом американском лидере: он второй после Кеннеди президент-католик, а также "лицо будущего" по версии журнала Time от 1974 года.

Что еще известно о "сонном Джо" — смотрите в видео!