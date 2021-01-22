США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?

Прошло всего два дня с инаугурации американского президента Джо Байдена. За это время новый глава Белого дома успел подписать целых 17 указов!

Большинство из них подорвали усилия его предшественника Дональда Трампа.

Речь идет о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Однако ожидает ли такая же судьба договор СНВ-III?

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