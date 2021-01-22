США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?

Большинство из них подорвали усилия его предшественника Дональда Трампа.
Речь идет о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Однако ожидает ли такая же судьба договор СНВ-III?
Смотрите в видеосюжете.
Прошло всего два дня с инаугурации американского президента Джо Байдена. За это время новый глава Белого дома успел подписать целых 17 указов!
Большинство из них подорвали усилия его предшественника Дональда Трампа.
Речь идет о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Однако ожидает ли такая же судьба договор СНВ-III?
Смотрите в видеосюжете.
Журналист Юрий Дудь, рэпер Моргенштерн, различные персонажи видеоблогера Антона Лапенко и комики шоу "Что было дальше" — их миниатюрные копии создает скульптур из Москвы Дмитрий Брылин.
Сотрудники коммунальных служб активно принялись расчищать улицы, чтобы обеспечить пешеходам и машинам безопасное передвижение.
Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха.
Инаугурация Джо Байдена уже прошла, но много ли мы знаем о новом главе Белого дома?
Экс-певец заявил, что готов отказаться от служебного автомобиля, дома и других привилегий, положенных по рангу.
Ежегодно для обеспечения населения питьевой водой выделяются большие средства, на местах осуществляется активная работа в этом направлении. Однако до сих пор питьевой водой не обеспечены многие сходы граждан.
Отмечается, что также планируется участие представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в работе форума.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik