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США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?

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Sputnik Узбекистан
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Прошло всего два дня с инаугурации американского президента Джо Байдена. За это время новый глава Белого дома успел подписать целых 17 указов!

Большинство из них подорвали усилия его предшественника Дональда Трампа. 

Речь идет о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Однако ожидает ли такая же судьба договор СНВ-III?

Смотрите в видеосюжете. 

Теги:
ВОЗ, президент США, Президент, Джо Байден, США



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