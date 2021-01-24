Как семилетняя сноубордистка покоряет горнолыжные трассы

Успехам этой девочки позавидует даже взрослый. Ей всего семь, а у нее за плечами победы награды и километры горнолыжных трасс.

На счету семилетней Василисы Ермаковой уже 3 рекорда России и 7 золотых медалей в соревнованиях по сноуборду.

Юная спортсменка впервые встала на доску, когда ей было всего 3 года. С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.