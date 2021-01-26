22:45 26 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Видео

Российским военным в Сирии делают прививки от COVID-19 — видео

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1a/15868827.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210126/15868857/Rossiyskim-voennym-v-Sirii-delayut-privivki-ot-COVID-19--video.html

На авиабазе "Хмеймим" в Сирии стартовала добровольная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Многие военнослужащие решили сделать прививку перед возвращением на родину, чтобы обезопасить своих родных.

"Спутник V" доставили в страну в соответствии с количеством заявок. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки.

Вакцинация российских миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ
Российские миротворцы в Карабахе получают вакцину "Спутник V" — видео
После прохождения всех этапов военные получат соответствующие сертификаты.

"Спутник V" — российская вакцина от COVID-19, первый в мире препарат в своем роде. Он был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ в августе 2020-го. 

Вакцина уже доказала свою безопасность и эффективность. 

Ранее прививки начали делать российским миротворцам, находящимся в Нагорном Карабахе. До 31 января всем должны ввести первый компонент препарата, до 21 февраля — второй.

Теги:
Россия, Видео, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина, Сирия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Спутник V добрался до Сирии: на российской авиабазе Хмеймим началась вакцинация военнослужащих
Российским военным в Сирии делают прививки от COVID-19 — видео
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться