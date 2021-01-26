Российским военным в Сирии делают прививки от COVID-19 — видео

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На авиабазе "Хмеймим" в Сирии стартовала добровольная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Многие военнослужащие решили сделать прививку перед возвращением на родину, чтобы обезопасить своих родных.
"Спутник V" доставили в страну в соответствии с количеством заявок. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки.
После прохождения всех этапов военные получат соответствующие сертификаты.
"Спутник V" — российская вакцина от COVID-19, первый в мире препарат в своем роде. Он был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ в августе 2020-го.
Вакцина уже доказала свою безопасность и эффективность.
Ранее прививки начали делать российским миротворцам, находящимся в Нагорном Карабахе. До 31 января всем должны ввести первый компонент препарата, до 21 февраля — второй.