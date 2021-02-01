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В ресторанах ОАЭ предлагают скидки вакцинировавшимся посетителям — видео

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Скидка за прививку — это уже не что-то из области фантастики, а новая реальность. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах местные заведения питания предлагают взять на себя оплату 30% заказа посетителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Разумеется, такая акция заставляет задуматься граждан о том, чтобы пойти и сделать прививку.

© Sputnik / Виталий Тимкив
В феврале появится однокомпонентная вакцина от COVID "Спутник Лайт"

Всего в стране проживают 10 миллионов населения, из них вакцины от COVID получили пока что только 2,3 миллиона.

Что же касается общей статистики, то с начала пандемии в ОАЭ выявили 300,6 тысячи случаев заболевания, выздоровели свыше 272 тысяч человек.

В Эмиратах на данный момент одобрены три вакцины: российская "Спутник V", китайская Sinopharm и скандальная Pfizer-BioNTech, произведенная совместно американцами и немцами.

Подробнее о том, какие меры власти предпринимают для защиты населения от COVID-19, смотрите в видео.




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