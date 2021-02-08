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Когда он любит собак, а она - кошек: любовь побеждает все - милое видео

Когда он любит собак, а она - кошек: любовь побеждает все - милое видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20210208/15955007/Kogda-on-lyubit-sobak-a-ona---koshek-lyubov-pobezhdaet-vse---miloe-video.html

Несмотря на то, что эта парочка беспокоилась о том, что же будет между ними дальше - за них сами все решили их четвероногие друзья. 

Когда ты встречаешь любовь всей своей жизни, но у тебя дома кошка, а у него - собака. Заканчивается ли на этом ваша история?

В этом видео девушка рассказывает трогательную историю о том, как несколько раз оставляла свою кошку у бойфренда, в то время, как у него в доме находился его любимый огромный пес.

Несмотря на то, что эта парочка беспокоилась о том, что же будет между ними дальше - за них сами все решили их четвероногие друзья. 

Теперь они не расстаются и даже заставили влюбленных жить вместе.

Смотрите скорее видео!

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