Когда он любит собак, а она - кошек: любовь побеждает все - милое видео

Несмотря на то, что эта парочка беспокоилась о том, что же будет между ними дальше - за них сами все решили их четвероногие друзья.

Когда ты встречаешь любовь всей своей жизни, но у тебя дома кошка, а у него - собака. Заканчивается ли на этом ваша история?

В этом видео девушка рассказывает трогательную историю о том, как несколько раз оставляла свою кошку у бойфренда, в то время, как у него в доме находился его любимый огромный пес.

Несмотря на то, что эта парочка беспокоилась о том, что же будет между ними дальше - за них сами все решили их четвероногие друзья.

Теперь они не расстаются и даже заставили влюбленных жить вместе.

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