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В Ташкенте устроили свалку на реке Чирчик — кто будет убирать?

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/12/16035991.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210218/16036042/V-Tashkente-ustroili-svalku-na-reke-Chirchik--kto-budet-ubirat.html

Местные жители обратились за помощью к СМИ и экологам после того, как обнаружили на реке Чирчик свалку строительного мусора. На месте уже побывали ответственные чиновники.

Выяснилось, что на участке реки Чирчик, между автомобильным и железнодорожным мостами, образовалась большая свалка из пенопласта, пластиковой и стеклянной посуды и строительного мусора. По предварительным данным представителей Госкомэкологии, несанкционированный сброс отходов осуществлен одним из предприятий, расположенных в этом районе.

Строительный мусор в реке Чирчик
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Строительный мусор в реке Чирчик
"Собственнику территории ООО "Соф Тош" предписано в течение 10 дней устранить это загрязнение", — заявил Главный специалист контрольной инспекции Ташкентского городского управления экологии и охраны окружающей среды Ойбек Сайфутдинов.

Как выглядит территория сейчас, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Испектора из госкомэкологии не верят своим глазам
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Испектора из госкомэкологии не верят своим глазам
Теги:
Госкомэкологии, свалка, Чирчик, экология, Ташкент



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