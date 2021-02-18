В Ташкенте устроили свалку на реке Чирчик — кто будет убирать?

Местные жители обратились за помощью к СМИ и экологам после того, как обнаружили на реке Чирчик свалку строительного мусора. На месте уже побывали ответственные чиновники.

Выяснилось, что на участке реки Чирчик, между автомобильным и железнодорожным мостами, образовалась большая свалка из пенопласта, пластиковой и стеклянной посуды и строительного мусора. По предварительным данным представителей Госкомэкологии, несанкционированный сброс отходов осуществлен одним из предприятий, расположенных в этом районе.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Строительный мусор в реке Чирчик

"Собственнику территории ООО "Соф Тош" предписано в течение 10 дней устранить это загрязнение", — заявил Главный специалист контрольной инспекции Ташкентского городского управления экологии и охраны окружающей среды Ойбек Сайфутдинов.

Как выглядит территория сейчас, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.