Меркель "оконфузилась" из-за маски: ее реакция стала новым мемом — видео

Так произошло на днях с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Политик выступала в Бундестаге, после чего под аплодисменты направилась к своему месту.
И, только сев за стол, канцлер вдруг поняла, что чего-то не хватает — маски, которая осталась на трибуне.
Реакция Меркель была моментальной: она испугалась и тут же поспешила обратно, чтобы забрать "свое".
Кадры испуга главы немецкого правительства тут же разлетелись по Сети.
Пользователи отметили, что реакция Меркель на небольшой казус их одновременно и удивила, и рассмешила.