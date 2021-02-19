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Меркель "оконфузилась" из-за маски: ее реакция стала новым мемом — видео

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YouTube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210219/16038524.html

В эпоху пандемии, когда призывы носить средства индивидуальной защиты звучат буквально отовсюду, иногда об этом попросту забываешь.

Так произошло на днях с канцлером Германии Ангелой Меркель.

© Sputnik / Brian Smith
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Политик выступала в Бундестаге, после чего под аплодисменты направилась к своему месту.

И, только сев за стол, канцлер вдруг поняла, что чего-то не хватает — маски, которая осталась на трибуне.

Реакция Меркель была моментальной: она испугалась и тут же поспешила обратно, чтобы забрать "свое".

Кадры испуга главы немецкого правительства тут же разлетелись по Сети. 

Пользователи отметили, что реакция Меркель на небольшой казус их одновременно и удивила, и рассмешила.

Теги:
Германия, Берлин, пандемия, коронавирус, медицинская маска, защитные маски, Ангела Меркель



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