Меркель "оконфузилась" из-за маски: ее реакция стала новым мемом — видео

В эпоху пандемии, когда призывы носить средства индивидуальной защиты звучат буквально отовсюду, иногда об этом попросту забываешь.

Так произошло на днях с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Политик выступала в Бундестаге, после чего под аплодисменты направилась к своему месту.

И, только сев за стол, канцлер вдруг поняла, что чего-то не хватает — маски, которая осталась на трибуне.

Реакция Меркель была моментальной: она испугалась и тут же поспешила обратно, чтобы забрать "свое".

Кадры испуга главы немецкого правительства тут же разлетелись по Сети.

Пользователи отметили, что реакция Меркель на небольшой казус их одновременно и удивила, и рассмешила.