В мире вырос интерес к “Спутник V”. Как на это отреагировали в США — видео

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В настоящее время российская вакцина завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе. Однако в Америке к препарату особое отношение.
В России зарегистрировали новую вакцину “КовиВак”. Она разработана Центром Чумакова.
На сегодняшний день “Спутник V” завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе.
Однако в США желание американских дипломатов прививаться российским препаратом вызвало негодование.
Как ситуацию прокомментировал Сергей Лавров, смотрите в нашем видео.