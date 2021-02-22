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В мире вырос интерес к “Спутник V”. Как на это отреагировали в США — видео

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Ruptly / facebook.com/chumakovs.ru / МИД Венгрии / European Medicines Agency (EMA) / washingtonpost.com
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В настоящее время российская вакцина завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе. Однако в Америке к препарату особое отношение.

В России зарегистрировали новую вакцину “КовиВак”. Она разработана Центром Чумакова.

На сегодняшний день “Спутник V” завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе.

Однако в США желание американских дипломатов прививаться российским препаратом вызвало негодование.

Как ситуацию прокомментировал Сергей Лавров, смотрите в нашем видео.

Теги:
США, Россия, вакцина "КовиВак", вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



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