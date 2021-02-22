В мире вырос интерес к “Спутник V”. Как на это отреагировали в США — видео

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В Германии показали документальный фильм о Самарканде — видео К тому же сюжет передачи на телеканале 3Sat повествовал о жизни самаркандцев и красивых пейзажах древнего города. 32

В корпорации Boeing рекомендовали приостановить полеты лайнеров 777 Такое решение было предпринято в связи с началом расследования по делу о возгорании двигателя Pratt & Whitney PW 4000 в США во время рейса 328 United Airlines. 106