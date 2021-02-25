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77-летняя бабушка из России "взорвала" TikTok, собрав миллионы просмотров

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Преклонный возраст бабушки — пенсионерке уже 77 лет — совсем не мешает ей быть "в тренде" у молодежи.

Пресс-конференция Деда Мороза
© Sputnik / Евгения Новоженина
Дед Мороз завел аккаунт в TikTok - видео

Пенсионерка активно снимает юмористические видеоролики и делится ими в TikTok. Такой контент пришелся пользователям по вкусу, и теперь пенсионерка считается полноценным трендовым блогером.

У нее уже около 500 тысяч подписчиков, но останавливаться на достигнутом бабушка не планирует.

Она себе поставила следующую цель — открыть свой TikTok House на Азовском море.

Подробности смотрите в видеосюжете.

Теги:
Интернет, бабушка, пенсионер, просмотры, соцсети, TikTok, Россия



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