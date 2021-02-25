77-летняя бабушка из России "взорвала" TikTok, собрав миллионы просмотров

Преклонный возраст бабушки — пенсионерке уже 77 лет — совсем не мешает ей быть "в тренде" у молодежи.

Пенсионерка активно снимает юмористические видеоролики и делится ими в TikTok. Такой контент пришелся пользователям по вкусу, и теперь пенсионерка считается полноценным трендовым блогером.

У нее уже около 500 тысяч подписчиков, но останавливаться на достигнутом бабушка не планирует.

Она себе поставила следующую цель — открыть свой TikTok House на Азовском море.

Подробности смотрите в видеосюжете.