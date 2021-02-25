Матч памяти Мираброра Усманова состоялся в столице

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Учащимся, набравшим высший балл, могут возместить расходы за сдачу экзамена Полная компенсация денежных затрат будет осуществляться лишь в том случае, если молодые люди наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам. 18

"Бессмертная память": презентован проект о преступлениях нацистов "Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой", — журналист о проекте "Нюрнберг. Начало мира". 55