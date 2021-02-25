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Матч памяти Мираброра Усманова состоялся в столице

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210225/16077459/Match-pamyati-Mirabrora-Usmanova-sostoyalsya-v-stolitse.html

Национальные сборные Узбекистана по футболу и футзалу провели матч на площадке для мини-футбола. По итогам противостояния с разгромным счетом 4:0 победу одержали спортсмены команды по футзалу.

В столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана. 

Мираброр Зуфарович скончался 15 марта 2019-го на 72-м году жизни.

Национальные сборные Узбекистана по футболу и футзалу провели матч на площадке для мини-футбола. По итогам противостояния с разгромным счетом 4:0 победу одержали спортсмены команды по футзалу.

В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.




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