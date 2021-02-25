Матч памяти Мираброра Усманова состоялся в столице

В столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана.
Мираброр Зуфарович скончался 15 марта 2019-го на 72-м году жизни.
Национальные сборные Узбекистана по футболу и футзалу провели матч на площадке для мини-футбола. По итогам противостояния с разгромным счетом 4:0 победу одержали спортсмены команды по футзалу.
В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.