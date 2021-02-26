Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине — ролик стал "вирусным"

МИД РФ опубликовал кадры выезда на родину сотрудников российского посольства в Пхеньяне. Так как железнодорожное сообщение из-за пандемии закрыто, добираться пришлось необычным способом.

Сначала дипломаты и члены их семьи ехали 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы.

Границу россияне пересекали на дрезине, которую сами толкали.

"Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — отметили в МИД РФ.

В небольшой группе были как взрослые, так и дети — всего восемь человек. Самой юной "путешественнице" — три года.

В дипведомстве рассказали, что толкать всю эту конструкцию по железной дороге пришлось более 1 километра. Путь пролегал в том числе через речку.

Видеоролик тут же разлетелся по Сети, кто-то из пользователей шутил — кто-то сочувствовал.

Перебравшись через границу, россияне пересели на автобус, который довез их до Владивостокского аэропорта.

Там они сели в самолет и улетели в Москву.