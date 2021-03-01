Появилось видео допроса предполагаемого убийцы семьи под Нижним Новгородом

Основной подозреваемый — 26-летний уроженец Узбекистана. Мужчина работал в доме у семьи разнорабочим. В настоящее время он задержан.

Напомним, что 28 февраля днем в поселке Кудьма Нижнего Новгорода были обнаружены тела четырех членов семьи: 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки.

Двух других членов семьи уберег случай: 13-летняя старшая сестра была в момент трагедии на тренировке, а ее отец — в командировке.

Следствие пока придерживается версии, что убийство было совершено с целью ограбления.

Дело в том, что подозреваемый, после того, как разобрался с семьей, вынес из дома все ценности и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 "Убийство двух и более лиц" УК РФ.

Следственный комитет РФ Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области доставлен в СУ СК России для допроса

Правоохранители считают, что у узбекистанца могли быть подельники — двух предполагаемых соучастников схватили во Владимирской области.

Расследование продолжается.