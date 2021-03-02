СНГ одерживает победу в битве с COVID, "вооружившись" тремя средствами — видео

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Количество новых случаев заболевания COVID-19 в странах СНГ стабильно снижается. Это подтвердили в Роспотребнадзоре.
Этому способствует целый ряд мер: и вакцинация, и соблюдение социальной дистанции, и активное тестирование населения.
Обязательно ли делать прививки, чтобы добиться коллективного иммунитета? Когда lite версия "Спутник V" пройдет регистрацию? Уйдет ли навсегда коронавирус или это — утопия?
Ответы на эти вопросы ищите в видео.