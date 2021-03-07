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Урок самообороны к 8 Марта: каратист показал, как защититься от "маньяка" — видео

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В преддверии женского праздника призер мира и Европы по карате Андрей Гриневич показал, что делать, если навязчивый поклонник распускает руки.

Пусть ничего не омрачит дух предстоящего 8 Марта, а если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, то эти приемы позволят быстро разобраться с ситуацией. 

Правила самообороны полезно знать дамам всех возрастов!

Теги:
Спортсмен, спорт, женщины, девушки, 8 марта, каратэ, самооборона



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