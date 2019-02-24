Экзотическая модель, танцоры самбы и балет за стеклом – лучшие фото недели

Что интересного произошло в мире на уходящей неделе — узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards–2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.
Что интересного произошло в мире на уходящей неделе — узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, в Узбекистане — чемпионат по хоккею, в Испании — митинги за единство страны. А у африканских пингвинов свои заботы: например, решить, кому достанется праздничная валентинка.
Кортни и Ким Кардашьян снова вышли в свет в откровенных платьях, Анджелина Джоли шокировала поклонников своей худобой во время визита в Бангладеш, а жительница Новосибирска щеголяла в купальнике на лютом морозе.
Холодоустойчивые сербы устроили забег в нижнем белье, испанцы отгоняли злых духов и призывали весну, а китайцы расслаблялись в бассейне с овощами и фруктами.
Православные христиане встретили День Крещения Господня, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а в Венесуэле начались протесты.