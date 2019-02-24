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Фото недели

Экзотическая модель, танцоры самбы и балет за стеклом – лучшие фото недели

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  • Модели на показе коллекции Пэм Хогг (Pam Hogg) сезона осень/зима 2019 на Недели моды в Лондоне
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  • Модель Винни Харлоу на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне, 20 февраля 2019 года.
  • Народные артисты исполняют танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане, Китай, 18 февраля 2019 года.
  • Рабочий наблюдает за артистами в Центральной школе балета в Лондоне
© AFP 2018 / Niklas Hallen
Модели на показе коллекции Пэм Хогг (Pam Hogg) сезона осень/зима 2019 на Недели моды в Лондоне.

Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards–2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.

Что интересного произошло в мире на уходящей неделе — узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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