Миланская неделя моды, карнавал в Испании и слезы Леди Гаги – лучшие фото недели

Самые яркие фото недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Топ-модель Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Лоренцо Серафини на Неделе моды в Милане, зонд Juno получил новую фотографию Юпитера, а в Санта-Крус-де-Тенерифе набирает обороты традиционный карнавал.
Самые яркие фото недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards – 2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, в Узбекистане — чемпионат по хоккею, в Испании — митинги за единство страны. А у африканских пингвинов свои заботы: например, решить, кому достанется праздничная валентинка.
Кортни и Ким Кардашьян снова вышли в свет в откровенных платьях, Анджелина Джоли шокировала поклонников своей худобой во время визита в Бангладеш, а жительница Новосибирска щеголяла в купальнике на лютом морозе.
Холодоустойчивые сербы устроили забег в нижнем белье, испанцы отгоняли злых духов и призывали весну, а китайцы расслаблялись в бассейне с овощами и фруктами.
Омонулла Мадаев известен как автор многих литературных и методических работ в литературе и педагогике.
Президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджанов отметил, что его главная цель - пополнить ряды Исполнительного комитета МОК.
Двукратная победительница Олимпиад Елена Исинбаева приехала в Узбекистан в качестве гостьи первой женской спартакиады "Нафосат-2019".