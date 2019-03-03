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Фото недели

Миланская неделя моды, карнавал в Испании и слезы Леди Гаги – лучшие фото недели

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  • Девушка в костюме на карнавале Санта-Крус в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
  • Ездовая собака на традиционной гонке на собачьих упряжках Берингия в Петропавловске-Камчатском
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  • Пожарные тушат горящие рыбацкие лодки в порту Муара Бару в Джакарте, Индонезия
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствуют друг друга перед началом рабочей встречи в Париже
  • Реакция Леди Гаги на присуждение ей Оскара в номинации Лучшая песня. Она получила награду за композицию Shallow из фильма Звезда родилась.
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Показ коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане, 24 февраля 2019 года.

Топ-модель Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Лоренцо Серафини на Неделе моды в Милане, зонд Juno получил новую фотографию Юпитера, а в Санта-Крус-де-Тенерифе набирает обороты традиционный карнавал.

Самые яркие фото недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Модели, Оскар



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