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Фото недели

Бразильские страсти, бег быков и Женский день – лучшие фото недели

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  • Девушки из группы поддержки БК Химки в перерыве матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между БК Химки и ПБК ЦСКА
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© Sputnik / Anton Denisov
Девушки из группы поддержки БК "Химки" в перерыве матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между БК "Химки" (Химки) и ПБК ЦСКА (Москва).

В Бразилии завершился самый известный в мире карнавал, Дональд Трамп заключил в объятия американский флаг, а президент России Владимир Путин вновь оказался на коне.

Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
Трамп, Владимир Путин, Россия, Бразилия



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