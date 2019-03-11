Бразильские страсти, бег быков и Женский день – лучшие фото недели

Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Бразилии завершился самый известный в мире карнавал, Дональд Трамп заключил в объятия американский флаг, а президент России Владимир Путин вновь оказался на коне.
Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Топ-модель Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Лоренцо Серафини на Неделе моды в Милане, зонд Juno получил новую фотографию Юпитера, а в Санта-Крус-де-Тенерифе набирает обороты традиционный карнавал.
Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards – 2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, в Узбекистане — чемпионат по хоккею, в Испании — митинги за единство страны. А у африканских пингвинов свои заботы: например, решить, кому достанется праздничная валентинка.
Кортни и Ким Кардашьян снова вышли в свет в откровенных платьях, Анджелина Джоли шокировала поклонников своей худобой во время визита в Бангладеш, а жительница Новосибирска щеголяла в купальнике на лютом морозе.
Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.
Схема движения транспорта была изменена в связи со строительством первого в стране ледового комплекса.
Одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказалась продолжать полет.