Красавицы на страже природы и песни у мечети – лучшие фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.
Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?
В Крыму прошел Праздник винограда, гости которого с удовольствием топтали виноград и давили сок, робот Федор завершил полет в космос, а узбекский боксер Эльнур Абдураимов одержал первую победу на ЧМ в Екатеринбурге.
В Гонконге продолжаются протесты, в Ташкенте открылся тематический парк "Навруз", а подопечные Эктора Купера уступили в эмоциональном матче со сборной Палестины.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.
В весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира по боксу узбекистанка уступила Демми Режтан из Великобритании.
Специалист Владимир Шин, работающий в женской сборной Японии по боксу, рассказал об Узбекистане, советской школе и чемпионате мира, проходящем в Улан-Удэ.
Президент России сегодня встречает 67-летие. Праздник он проводит на природе в кругу родных и друзей.