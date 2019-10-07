Красавицы на страже природы и песни у мечети – лучшие фото недели

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Гуласал Султоналиева не смогла пройти в следующий этап В весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира по боксу узбекистанка уступила Демми Режтан из Великобритании. 133

Тренер сборной Японии: все, что у меня есть, связано с Узбекистаном Специалист Владимир Шин, работающий в женской сборной Японии по боксу, рассказал об Узбекистане, советской школе и чемпионате мира, проходящем в Улан-Удэ. 246