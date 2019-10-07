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Фото недели

Красавицы на страже природы и песни у мечети – лучшие фото недели

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  • Слева направо: Шахноза Юнусова (Узбекистан), победившая в предварительном поединке с Идимох Кхоловой (Таджикистан)
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© Sputnik / Евгений Биятов
Справа — Шахноза Юнусова (Узбекистан), победившая в предварительном поединке с Идимох Кхоловой (Таджикистан) в весовой категории до 69 кг на чемпионате мира по боксу AIBA среди женщин в Улан-Удэ.

Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.

Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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