Ким Чен Ын на коне, тайфун "Хагибис" и "кровавая" Луна – фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, Японию накрыл сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.
Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.
Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?
В Крыму прошел Праздник винограда, гости которого с удовольствием топтали виноград и давили сок, робот Федор завершил полет в космос, а узбекский боксер Эльнур Абдураимов одержал первую победу на ЧМ в Екатеринбурге.
Узбекистан принял стратегию развития атомной отрасли, в которой особое внимание уделено подготовке кадров. Среди главных партнеров - образовательные учреждения российской госкорпорации.
Престижную международную премию вручат юному представителю республики, которому удалось выучить шесть языков.
Чиракчинский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области огласил приговор предпринимателю Бахриддину Исомову и бывшему заместителю хокима Яккабагского района Мансуру Туймаеву.