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Фото недели

Ким Чен Ын на коне, тайфун "Хагибис" и "кровавая" Луна – фото недели

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  • Женщина и ее дочь во время протестов возле Каса-де-ла-Культура в Кито, Эквадор
  • Северокорейский лидер Ким Чен Ын скачет на лошади во время снегопада на горе Паекту
  • Столкновения протестующих с испанскими полицейскими возле аэропорта Эль-Прат в Барселоне
  • Дети и военнослужащие с плакатами с портретом президента Сирии Башара Асада в освобожденном сирийской правительственной армией городе Манбидж в Сирии
  • Железнодорожная станция с поездами в Нагано, Япония, Затопленная в результате тайфуна Хагибис
  • Последствия тайфуна Хагибис в Нагано
© AP Photo / Nelson Antoine
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия.
Sputnik Узбекистан

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, Японию накрыл сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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