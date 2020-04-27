Прыгающие от счастья врачи и надпись на египетских пирамидах — фото недели

Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков прошлой недели.
Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.
Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков прошлой недели.
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.
Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя силы даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.
Уровень выздоровления от COVID-19 в республике стремительно растет: теперь он составляет 47,2% от общего числа инфицированных.
Ранее синоптики предсказывали дожди и возможные грозы на всей территории республики. По данным Узгидромета, пасмурная погода может продлиться всю неделю.
Шавкат Мирзиёев также обсудил успехи страны в данной сфере, которые стали возможными благодаря проведению эффективных реформ.
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