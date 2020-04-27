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Фото недели

Прыгающие от счастья врачи и надпись на египетских пирамидах — фото недели

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  • памятник Собиру Рахимову. Под ним будех находится музей
© REUTERS / Yves Herman
Врачи госпиталя в Льеже в Бельгии радуются тому, что отправили домой вылечившихся от COVID-19 пациентов.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200427/13992147.html

Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.

Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков прошлой недели.

Теги:
коронавирус, врачи, парк, Ташкент, фото недели



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