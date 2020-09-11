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Фото недели

Бывшая девушка Роналду, женщина с гекконами, Лукашенко в свете софитов — фото недели

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  • Сторонница Джулиана Ассанжа на митинге против его экстрадиции в США. Лондон, Великобритания.
  • Пожар в штате Калифорния, США.
  • Итальянская модель Элиза Де Панисис, бывшая подруга футболиста Криштиану Роналду, на красной дорожке 77-го Венецианского кинофестиваля.
  • Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке Коломенское в День города.
  • Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов в Москве.
  • Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.
  • Фермер везет пучки водяных лилий на продажу на окраине Калькутты, Индия.
  • Полиция разгоняет протестующих во время демонстрации в Портленде, США.
  • Члены банды в камере тюрьмы города Кесальтепеке, Сальвадор.
  • Французская охотница Джоанна Клермон во время фотосессии в сельской местности недалеко от Перпиньяна.
  • Женщина с гекконами на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке.
  • Модели перед показом коллекции испанского дизайнера Андреса Сарда во время Mercedes Benz Fashion Week в Мадриде.
  • Танк Type-96 команды военнослужащих Китая на АрМИ-2020.
  • Камбоджийская школьница проходит через дезинфекционную рамку.
  • Мужчина на самодельном плоту с лопатой плывет по затопленным в результате проливных дождей улицам в Кеур-Массаре, Сенегал.
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
Сторонница Джулиана Ассанжа на митинге против его экстрадиции в США. Лондон, Великобритания.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200911/14953916.html

В Италии проходит 77-й Венецианский кинофестиваль, президент Беларуси дал большое интервью российским журналистам, сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа устроили в Лондоне митинг против его экстрадиции в США.

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, — в нашей фотоленте.

Теги:
фотография, фотолента, фото недели



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