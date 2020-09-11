Бывшая девушка Роналду, женщина с гекконами, Лукашенко в свете софитов — фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, — в нашей фотоленте.
В Италии проходит 77-й Венецианский кинофестиваль, президент Беларуси дал большое интервью российским журналистам, сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа устроили в Лондоне митинг против его экстрадиции в США.
Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, — в нашей фотоленте.
В Италии на острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, президента Беларуси сфотографировали у резиденции главы государства с оружием в руках и в бронежилете, в разных странах мира начался новый учебный год.
Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.
В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.
Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.
По состоянию на 17:00 часов 11 сентября в Узбекистане зарегистрированных случаев коронавируса составляет 46 160 (+233).
Переселившиеся на станцию Лихая узбекские мигранты обосновались в только что построенном временном лагере, но от предложений в трудоустройстве отказываются – хотят поскорее уехать домой.
Расходы государственного бюджета республики за первое полугодие достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2019-го.
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