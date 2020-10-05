Северное сияние, война в Карабахе, дебаты Байдена и Трампа — фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Действующий президент США и его главный соперник провели первую словесную дуэль, жители Мехико устроили очередную акцию протеста, Китай отметил 71-ю годовщину своего образования.
Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Крыму у подножия знаменитой Белой скалы впервые прошел фестиваль воздухоплавания, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, жители и гости столицы РФ пробежали марафон.
В Италии проходит 77-й Венецианский кинофестиваль, президент Беларуси дал большое интервью российским журналистам, сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа устроили в Лондоне митинг против его экстрадиции в США.
В Италии на острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, президента Беларуси сфотографировали у резиденции главы государства с оружием в руках и в бронежилете, в разных странах мира начался новый учебный год.
Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.
Общее число выздоровевших достигло 55 633 человек или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 485.
Сделка была одобрена решением Наблюдательного совета банка. Сумма кредита составляет 32,52% от чистых активов банка.
Кристина Щипкова — единственная участница из Центральной Азии, которая прошла международную селекцию и вошла в двадцатку девушек-картингисток от 12 до 16 лет.
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