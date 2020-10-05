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Фото недели

Северное сияние, война в Карабахе, дебаты Байдена и Трампа — фото недели

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  • Армянский военный стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе.
  • Девушки в защитных масках для лица во время тренировки в художественном и культурном центре в Банда-Ачехе, Индонезия.
  • Погонщик едет на слоне среди уличного движения в Пилияндале в Шри-Ланке, Коломбо.
  • Акробат выступает во время еврейского праздника Йом-Кипур в Тель-Авиве, Израиль.
  • Действующий президент США Дональда Трампа и кандидат на пост главы государства Джо Байден во время первых дебатов в Кливленде.
  • Мужчина рядом с повозкой, груженной бочками с нефтью, на улице в Лахоре, Пакистан.
  • Сотрудники полиции на акция протеста в Международный день безопасных абортов в Мехико, Мексика.
  • Тушение пожара в Калифорнии.
  • Вещи из коллекции дизайнера Норы Бурелли, Милан.
  • Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
  • Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
  • Люди в масках на церемонии поднятия флага на площади Тяньаньмэнь в честь 71-й годовщины основания КНР.
  • Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен на этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 в Сочи.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске.
  • Соревнования гоночных яхт на озере Абрау в Краснодарском крае.
  • Мальчик у стены с граффити в Богоре, Западная Ява.
  • Девушки отдыхают на берегу озера Абрау в Краснодарском крае.
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
Армянский военный стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201005/15102645.html

Действующий президент США и его главный соперник провели первую словесную дуэль, жители Мехико устроили очередную акцию протеста, Китай отметил 71-ю годовщину своего образования.

Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, фото, фотолента, фотография



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