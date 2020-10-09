Протесты в Бишкеке, столкновения в Карабахе и наводнение во Франции - фото недели

На этой недели в Кыргызстане вспыхнули протесты: люди не довольны результатами прошедших выборов в парламент. Тем же временем продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Стороны пытаются достичь консенсуса.

На этой недели в Кыргызстане вспыхнули протесты: люди не довольны результатами прошедших выборов в парламент, они требуют отставки правительства.

Тем же временем продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Стороны пытаются достичь консенсуса.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом после госпитализации и первым делом снял защитную медицинскую маску - этот момент попал в объектив фотокамер.

Чем еще запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.