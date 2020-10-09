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Фото недели

Протесты в Бишкеке, столкновения в Карабахе и наводнение во Франции - фото недели

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© AFP 2018 / Eduardo Soteras
Люди в традиционных нарядах поют и танцуют во время празднования Ирричаа - праздника благодарения народа Оромо в Аддис-Абебе (Эфиопия).
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201009/15149916.html

На этой недели в Кыргызстане вспыхнули протесты: люди не довольны результатами прошедших выборов в парламент. Тем же временем продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Стороны пытаются достичь консенсуса.

На этой недели в Кыргызстане вспыхнули протесты: люди не довольны результатами прошедших выборов в парламент, они требуют отставки правительства.

Тем же временем продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Стороны пытаются достичь консенсуса.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом после госпитализации и первым делом снял защитную медицинскую маску - этот момент попал в объектив фотокамер.

Чем еще запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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