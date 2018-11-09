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Эмомали Рахмон на строительной площадке Рогунской ГЭС

Таджикистан назвал дату сдачи первого агрегата Рогунской ГЭС

Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
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На церемонию приглашены представители соседних государств, в частности, стран - участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и 30 ведущих иностранных СМИ.

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Церемония сдачи в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС состоится 16 ноября при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббора Рахмонзоду.

"На церемонию приглашены представители соседних государств, в частности, стран - участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и 30 ведущих иностранных СМИ", - сказал он на брифинге в Душанбе.

Рахмонзода добавил, что работы на Рогуне ведутся под личным контролем главы государства, который посещает стройплощадку 2-3 раза в год.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Строительство Рогунской ГЭС
© president.tj
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Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров. Она будет самой высокой в мире среди ГЭС подобного типа. Сам Рогунский гидроузел производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд кВт/ч) электроэнергии, будет самым крупным в регионе. В целом на этой ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждого из которых составляет 600 МВт. На начальной стадии после пуска мощность первого агрегата (№6) станции будет составлять 100 МВт. Его проектная мощность - 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5 в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Подготовительные строительные работы начались в 1976 году, в то время как строительство плотины началось в 1982 году и продолжалось до 1991 года, когда было приостановлено в связи с распадом Советского Союза. Достройка Рогунской ГЭС началась в 2008 году. С осени 2016 года этим занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.




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