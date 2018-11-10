Консультации по Афганистану в московском формате продолжатся

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Участники консультаций по Афганистану договорились продолжить консультации в московском формате, говорится в сообщении МИД РФ.
Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация Политического офиса движения талибов в Дохе во главе с его руководителем. Заседание открыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Участники заседания отметили востребованность московского формата и договорились о продолжении консультаций в рамках данного механизма", - говорится в сообщении МИД РФ.
Российская сторона подчеркнула безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ситуации в ИРА и необходимость скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на этом направлении.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.