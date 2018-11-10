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Консультации по Афганистану в московском формате продолжатся

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Участники консультаций по Афганистану договорились продолжить консультации в московском формате, говорится в сообщении МИД РФ.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация Политического офиса движения талибов в Дохе во главе с его руководителем. Заседание открыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Основной темой обсуждения стал вопрос скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в этой стране. Участники высказались за дальнейшие усилия по продвижению руководимого афганцами процесса национального примирения.

"Участники заседания отметили востребованность московского формата и договорились о продолжении консультаций в рамках данного механизма", - говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона подчеркнула безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ситуации в ИРА и необходимость скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на этом направлении.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

 




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