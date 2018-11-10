На торговом объекте в России снова пожар: в Петербурге горит супермаркет

Из здания эвакуированы 800 человек, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В горящем гипермаркете "Лента" в Петербурге обрушилась кровля на площади 3,8 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8:30 по местному времени. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Происходит горение обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 800 человек, пострадавших нет.

Прямо сейчас горит Лента на Обводном канале в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/UtRIcICVnn — Andrey Isakov (@and_isakov) 10 ноября 2018 г.

Из здания эвакуированы 800 человек, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности, правопорядка. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.