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Военнослужащие ФРГ

В Германии военные попытались устроить госпереворот

© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE
В мире
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Члены группировки, которые служили в немецких вооруженных силах и спецназе, планировали убить "неугодных" политиков.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, которые планировали политические убийства. Об этом пишет Focus со ссылкой на материалы расследования.

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© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Отмечается, что группировка состояла из военнослужащих бундесвера, спецназовцев и членов ассоциации элитных солдат Uniter. Заговорщики, уверенные в неизбежном развале государства, готовили так называемый "день икс", в который они бы собрали неугодных политиков "в одном месте с целью их физического устранения". Полный список жертв еще не известен, однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч. Также, по версии журнала, на данный момент не известно, что собирались делать злоумышленники после убийств.

Издание сообщает, что для исполнения плана участники сговора запасались оружием, боеприпасами и топливом. Члены группировки, которые, согласно информации журнала, служили в немецких вооруженных силах и спецназе, обсуждали дальнейшие действия на тайных собраниях.

Подчеркивается, что расследование полиции едва не зашло в тупик, поскольку сотрудник военной контрразведки пытался его подорвать, сообщая заговорщикам о предстоящих обысках и о ходе расследования в целом. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кёльна.

Расследование обнаружило признаки заговора в деле солдата бундесвера Франко А, который планировал теракты против немецких властей. Будучи гражданином Германии, солдат предоставил ложную информацию в миграционную службу о том, что он якобы сирийский беженец, чтобы впоследствии взвалить вину за теракты на мигрантов.

Теги:
госпереворот, Германия



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