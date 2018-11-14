В Британии осудили родителей, назвавших сына Адольфом

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Супружескую пару в Великобритании признали виновной в членстве в неонацистской группировке после того, как они назвали своего сына Адольфом.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на решение суда.

Указывается, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас распространяли сообщения с прославлением Гитлера и позировали в одежде расистской организации "Ку-Клукс-Клан", а также на фоне флага с изображением свастики.

Пара познакомились в интернете в ноябре 2016 года, а позже заявила, что дала своему ребенку второе имя Адольф из-за "восхищения" Адольфом Гитлером.

Суд Бирмингема признал супругов виновными в членстве в неонацистской организации National Action, которая с 2016 года запрещена в Великобритании.