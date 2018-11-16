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В лобовом столкновении школьных автобусов в Баварии пострадали десятки человек

В Германии столкнулись два школьных автобуса: десятки пострадавших

© Фото: bild
В мире
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После лобового удара передняя часть одного из автобусов полностью смята. Двоих человек пришлось доставать из-под обломков. В автобусы сразу после аварии въехал еще и автомобиль.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. На юге Германии в четверг, 15 ноября, столкнулись два автобуса с детьми.

Как сообщает Bild, инцидент произошел в Аммерндорфе (Бавария).

"Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом, пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе много детей. Пять человек получили серьезные травмы", - указывает издание.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей. Еще 15 детей и подростков получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Столкновение было лобовым. Передняя часть одного из автобусов полностью смята. Двоих человек достали из обломков, спасателям пришлось использовать тяжелую технику.

Сразу после аварии в автобусы въехал еще и легковой автомобиль.

Причина аварии выясняется.

Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.




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