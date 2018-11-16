В Германии столкнулись два школьных автобуса: десятки пострадавших

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. На юге Германии в четверг, 15 ноября, столкнулись два автобуса с детьми.
Как сообщает Bild, инцидент произошел в Аммерндорфе (Бавария).
"Два автобуса столкнулись в лоб под Аммерндорфом, пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе много детей. Пять человек получили серьезные травмы", - указывает издание.
По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей. Еще 15 детей и подростков получили травмы средней и легкой степени тяжести.
Столкновение было лобовым. Передняя часть одного из автобусов полностью смята. Двоих человек достали из обломков, спасателям пришлось использовать тяжелую технику.
Сразу после аварии в автобусы въехал еще и легковой автомобиль.
Причина аварии выясняется.
Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.