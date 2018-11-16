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Криштиану Роналду , Джорджина Родригес и его сын Криштиану Роналду-младший

Конец холостяцкой жизни великолепного Роналду: кого выбрал футболист

© AFP 2018 / MICHAEL BUHOLZER
В мире
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Возлюбленная спортсмена 23-летняя испанская модель ответила согласием на предложение стать женой одного из самых завидных женихов планеты и уже подбирает свадебное платье.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Лидер футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду скоро станет женатым мужчиной.

Как сообщает британская The Mirror, он обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиной Родригес.

Криштиану Роналду
© Sputnik / Виталий Белоусов
Криштиану Роналду дал автограф 20-летнему таджикскому футболисту

Предложение своей возлюбленной спортсмен сделал спустя год после того, как у них родилась дочь Алана Мартина.

Кстати, Джорджина воспитывает и еще троих детей Роналду - годовалых близнецов Еву и Маттео, а также старшего сына Криштиану-младшего, которых выносили суррогатные матери.

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Напомним, о возможной женитьбе Криштиану ряд СМИ стали упорно сообщать еще весной, утверждая, что пара оформит отношения после чемпионата мира в России.

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