Конец холостяцкой жизни великолепного Роналду: кого выбрал футболист

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Лидер футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду скоро станет женатым мужчиной.
Как сообщает британская The Mirror, он обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиной Родригес.
Предложение своей возлюбленной спортсмен сделал спустя год после того, как у них родилась дочь Алана Мартина.
Кстати, Джорджина воспитывает и еще троих детей Роналду - годовалых близнецов Еву и Маттео, а также старшего сына Криштиану-младшего, которых выносили суррогатные матери.
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Напомним, о возможной женитьбе Криштиану ряд СМИ стали упорно сообщать еще весной, утверждая, что пара оформит отношения после чемпионата мира в России.