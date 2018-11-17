Еще одного чемпиона зарезали в Казахстане в уличной драке

В результате драки, которая произошла в очереди за углём в Семее, погиб казахстанский дзюдоист Жасулан Абиев.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Инцидент произошел во вторник, 13 ноября. Как сообщает Sputnik Казахстан, стоя в очереди на угольном разрезе Каражыра, спортсмен поссорился с мужчиной. Началась драка, в результате которой ему нанесли тяжелые ранения с применением холодного оружия.

Жасулану Абиеву было 33 года. Он являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг.

В 2010 году Абиев ушел из спорта и занялся бизнесом. Он проживал в поселке Степной.

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По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Семея, которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

По факту гибели начато досудебное расследование.

Напомним, в июле в Алматы был убит казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. Он был ранен во время потасовки с двумя мужчинами, которых застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля.

Через два дня после этого в Актау смертельно ранили бывшего КВНщика Данияра Алимбаева.