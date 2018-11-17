Еще одного чемпиона зарезали в Казахстане в уличной драке

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Инцидент произошел во вторник, 13 ноября. Как сообщает Sputnik Казахстан, стоя в очереди на угольном разрезе Каражыра, спортсмен поссорился с мужчиной. Началась драка, в результате которой ему нанесли тяжелые ранения с применением холодного оружия.
Жасулану Абиеву было 33 года. Он являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг.
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Они уходят, оставляя боль и слезы. Они уходят в мир, где есть покой и тишина. И не вернуться больше, и не скажут слово. И в этом ведь не наша, и не ихняя вина. 12.11.2018 ушел из жизни наш брат Абиев Жасулан Амантаевич. 1985 г.р. Был одним из лучших дзюдоистов в весовой категорий до 60 кг. Неоднократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана и международных турниров. Мы никогда не забудем твою доброту и справедливость, ты был одним из лучших братьев с большим сердцем. Ты был с сильным духом человеком и настоящим воином во всех смыслах этих слов. Мы братья с интерната будем помнить тебя хорошим словом и доброй памятью. Покойся с миром брат. Жанын жанатта болсын🙏🙏🙏
В 2010 году Абиев ушел из спорта и занялся бизнесом. Он проживал в поселке Степной.
По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Семея, которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы.
По факту гибели начато досудебное расследование.
Напомним, в июле в Алматы был убит казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. Он был ранен во время потасовки с двумя мужчинами, которых застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля.
Через два дня после этого в Актау смертельно ранили бывшего КВНщика Данияра Алимбаева.