В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку

Поиски субмарины, на борту которой находились 44 человека, продолжались целый год. Выяснилось, что она находится на глубине 800 метров.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Обнаружена аргентинская подводная лодка "Сан Хуан" (San Juan), переставшая выходить на связь год назад, 15 ноября 2017 года.

Как говорится в сообщении ВМС страны в Twitter, субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.

"Министерство обороны и ВМС Аргентины уведомляют, что после обследования объекта №24, обнаруженного компанией Ocean Infinity, с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 м было установлено местонахождение подлодки San Juan",— указали в ведомстве.

EITAN ABRAMOVICH / AFP Мощность взрыва в районе пропажи "Сан-Хуана" превысила 100 кг тротила

Другие детали пока не приводятся.

Подлодка San Juan перестала выходить на связь в ноябре 2017 года после выхода в Атлантический океан. На ее борту находилось 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник.

За 15 дней поисковой операции военные и спасатели из 18 стран не смогли выявить никаких следов пропавшей субмарины.

Операция по спасению экипажа подлодки была официально прекращена 1 декабря 2017 года.

По версии аргентинских военных, причиной гибели подлодки мог стать взрыв из-за скопления водорода.