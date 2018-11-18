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В США продали на аукционе коллекцию личных вещей Мэрилин Монро

AP Photo/Jens Meyer
В мире
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С молотка ушли автомобиль актрисы Ford Thunderbird и выпуск журнала Playboy с Монро на обложке.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Лос-Анджелесе продали на аукционе коллекцию личных вещей американской киноактрисы Мэрилин Монро, передает РИА Новости.

Аукцион
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Таким образом с молотка ушли черный шелковый комплект, в котором Монро предстала на пресс-конференции в 1956 году, мебель из ее фермерского дома в Коннектикуте, где она жила с Артуром Миллером, ее премию "Золотой глобус" в номинации "Любимая мировая звезда" 1961 года и ранее заявленный черный Ford Thunderbird 1956 года выпуска.

По информации аукционного дома, премия "Золотой Глобус", которая присуждалась актрисе в 1961 году, приобрели за рекордные 250 тысяч долларов. Это самая высокая цена за премию в истории аукциона.

Кольцо с ярко-розовым брильянтом в 2. 1 карата
© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
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Кроме того, единственный автомобиль, владельцем которого была Монро, впервые выставлялся на продажу и ушел с молотка за 490 тысяч долларов. Также на аукционе были проданы водительские права актрисы за 10 тысяч долларов, выпуск журнала Playboy с Монро на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера за 32 тысячи долларов, еще предметы ее одежды, которые выкупили по цене от около 10 до 44 тысяч долларов.

Мэрилин Монро была одной самых востребованных в Голливуде американских киноактрис. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах "В джазе только девушки" (1959), "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953), "Ниагара" (1953) и "Зуд седьмого года" (1955). Даже после смерти Монро входит в число самых богатых мировых звезд.

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Теги:
Аукцион, США



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