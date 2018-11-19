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Продажа колбасных изделий на рынке

В России может появиться "колбасный налог"

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Таким образом власти России хотят увеличить продолжительность жизни граждан.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Министерство здравоохранения России одобрило инициативу экспертного совета при правительстве РФ о внедрении налога на продукцию переработки красного мяса, цена колбасных изделий может увеличиться почти на 30%, говорится в сообщении газеты "Известия".

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© Sputnik / Алексей Куденко
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По сведениям издания, данное предложение находится в отзыве экспертного совета при правительстве России на программу "Укрепление общественного здоровья", которая включена в национальный проект "Демография". Минздрав, который курирует программу, согласовал внедрение акциза, но конкретные шаги пока обсуждаются.

По мнению экспертного совета, такая мера улучшит здоровье россиян, а также увеличит продолжительность жизни. Авторы инициативы хотят направить вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания.

"Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на один килограмм", — сообщили газете в экспертном совете.

Уточняется, что 17 октября документ с инициативой был адресован в Минтруд за подписью члена совета Дарьи Халтуриной. Она пояснила газете, сославшись на исследования британских ученых, что из-за избыточного потребления красного и переработанного мяса в мире происходит 2,4 миллиона смертей в год.

В начале ноября Госкомстат Узбекистана опубликовал данные, согласно которым значительный рост цен в республике отмечен в октябре на мясо домашней птицы (кроме окорочков) – на 4,4%. Подорожали также полукопченая и вареная колбасы, говядина (кроме бескостного мяса), ветчина, мясной фарш, свинина, мясные полуфабрикаты и субпродукты.

Теги:
мясо, Россия



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