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Женщины готовят еду

В чем сила… В Германии назвали главную черту российских женщин

© Sputnik / Игорь Кожевников
В мире
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Немецкие журналисты уверены, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать "сильным полом".

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Немецкое издание Eurasisches Mаgazin опубликовало статью, в которой русские женщины названы "сильным полом".

Авторы статьи пояснили, что женщины в России вынуждены быть сильными из-за условий жизни в стране. И если российские мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе и табакокурении, то женщины не могут себе этого позволить и более стойко переносят жизненные трудности.

Кроме того, женщины ведут более здоровый образ жизни и живут на 13 лет дольше мужчин.

Немецкие журналисты отмечают, что именно женщины являются хранителями традиций и семейных ценностей.

"Россиянки способны бороться за то, что представляет ценность для семьи, отстаивать свои права", - указывается в статье.  




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