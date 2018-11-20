В чем сила… В Германии назвали главную черту российских женщин

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Немецкое издание Eurasisches Mаgazin опубликовало статью, в которой русские женщины названы "сильным полом".
Авторы статьи пояснили, что женщины в России вынуждены быть сильными из-за условий жизни в стране. И если российские мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе и табакокурении, то женщины не могут себе этого позволить и более стойко переносят жизненные трудности.
Кроме того, женщины ведут более здоровый образ жизни и живут на 13 лет дольше мужчин.
Немецкие журналисты отмечают, что именно женщины являются хранителями традиций и семейных ценностей.
"Россиянки способны бороться за то, что представляет ценность для семьи, отстаивать свои права", - указывается в статье.