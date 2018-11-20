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Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Судьба на волоске: за что могут сменить наследного принца Саудовской Аравии

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Члены королевской семьи Саудовской Аравии намерены после кончины главы государства - Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда – не допустить наследного принца Мухаммеда бин Салмана к престолу.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Наследного принца Саудовской Аравии могут сменить на фоне скандала с Хашукджи, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Восхождению Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда могут воспрепятствовать некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Известно, что родственники принца не будут выступать против него при жизни короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Они решатся на этот шаг лишь после смерти руководителя страны.

"Десятки принцев и других членов королевской семьи хотят видеть другого приемника на троне, однако они не станут действовать, пока жив 82-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Члены королевской семьи считают, что король вряд ли пойдет против своего "любимого сына", - указывает агентство.

Здание посольства Саудовской Аравии в Турции
© AFP 2018 / OZAN KOSE
В резиденции генконсула Саудовской Аравии нашли останки журналиста Хашукджи

Ранее ряд СМИ сообщили, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Позже стало известно, что тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

 




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