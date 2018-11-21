Люди пришли в ужас, увидев это в желудке мертвого кашалота

В желудке мертвого кашалота в Индонезии обнаружены пластиковые стаканчики, бутылки, веревки и прочий мусор.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. У побережья Национального парка Вакатоби на острове Капота в Индонезии местные жители обнаружили мертвого кашалота.

Как сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) на своей странице в Twitter, экологи изучили останки и выяснили, что причиной гибели вполне могло стать отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике.

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.

В желудке животного скопилось 115 пластиковых стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, веревки весом 3,26 килограмма, 19 фрагментов твердого пластика и пара шлепанцев. Всего шесть килограммов пластиковых отходов.

На пластик приходится 80 процентов всего мусора в Мировом океане. По прогнозам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

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