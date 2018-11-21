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Череп мамонта с кладом внутри обнаружен археологами на Зарайской стоянке

Сюрприз внутри: археологи нашли череп мамонта, в котором был спрятан клад

© Портал Правительства Московской области
В мире
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Находку раскопали на Зарайской стоянке в Московской области.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Подмосковье археологи нашли череп мамонта, в котором первобытный человек хранил клад. Об этом говорится на сайте Минкульта Московской области.

Клад представляет собой кремниевые изделия и заготовки для орудий.

Череп мамонта с кладом внутри обнаружен археологами на Зарайской стоянке
© Портал Правительства Московской области
Череп мамонта с кладом внутри обнаружен археологами на Зарайской стоянке

Также исследователи раскопали останки жилища первобытного человека, а еще кости, зубы и бивни мамонта.

Кроме того, они нашли очаг, заполненный пережженными костями животных, и нашли на всей площади раскопок пятна угля и красной краски, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди. В последний день исследований удалось обнаружить листовидный бифасиальный наконечник — это первая подобная находка на Зарайской стоянке.

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Теги:
Археология, клад, Московская область, Россия



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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