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Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ

В Алеппо во время химатаки боевиков пострадали 65 человек

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
В мире
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В пострадавшие от обстрелов жилые районы города прибыли российские военные химики со спецоборудованием и уже приступили к работе.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле содержащими хлор снарядами. Об этом пишет сирийская газета al-Watan

Источники издания в больнице ар-Рази заявили, что к часу ночи (мск) в медицинское учреждение поступил 21 пострадавший, все госпитализированы в отделение интенсивной терапии. В университетскую больницу попали 44 пострадавших, испытывающих трудности в дыхании.

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При этом ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента сообщает о ста пострадавших от нападения боевиков.

Террористы, обосновавшиеся рядом с городом, постоянно обстреливают окраины и центр Алеппо из минометов и с применением самодельных ракет.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны.

В пострадавшие от обстрелов жилые районы города прибыли российские военные химики со спецоборудованием и уже приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу обстановки в районе.

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Теги:
Биотерроризм, Терроризм, Биологическое и химическое оружие, Сирия



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