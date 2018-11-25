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Беременная, архивное фото

Эксперты рассказали, почему беременным лучше отказаться от кофе

CC0 / Pixabay
В мире
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Исследователи объяснили, как кофеин может повлиять на новорожденного.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Кофеин, содержащийся в кофе и чае, способствует уменьшению размера плода у беременных, к такому выводу пришли ирландские ученые. 

Результаты исследования обнародованы в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.

Чашка кофе
CC0 / pixabay
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Исследователи проанализировали данные 941 матери и их детей. Основным источником кофеина у 48 процентов беременных женщин был чай, у 38 — кофе. Эксперты выяснили, что за каждые лишние сто миллиграммов кофеина, употребленного ежедневно в течение первого триместра, вес новорожденного становился меньше на 72 грамма. Помимо этого, вещество приводило к уменьшению его роста, длины окружности головы и сокращению гестационного возраста.

Согласно результатам исследования, у испытуемых матерей, у которых уровень потребления кофеина был максимально высоким, новорожденные весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил кофе и чай в минимальных количествах.

Однако, отмечают ученые, негативный эффект от вещества все равно проявлялся, даже если доза кофеина, поступавшего в организм беременной, составляла меньше "безопасных" показателей в двести миллиграммов в день.

Теги:
беременность, чай, кофе



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