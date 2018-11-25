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Президент США Дональд Трамп

Трамп пообещал при необходимости закрыть границу с Мексикой

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
В мире
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Американский президент заявил, что будет впускать в США только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Дональд Трамп пообещал, что при необходимости закроет границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.

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"Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений (иммиграционных законов) Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!" — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что в США впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально", - заявил Трамп.

Заявление президента прозвучало на фоне ситуации на мексиканской границе, где собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Теги:
Дональд Трамп, Мексика, США



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