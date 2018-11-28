Золушка по-русски: "Мисс Москва" приняла ислам и стала женой короля

Красавица-москвичка покорила сердце малайзийского монарха, и он в течение полугода приезжал к возлюбленной. Теперь на фотографиях бывшая "Мисс Москва" позирует не в купальниках на фоне роскошных видов, а хиджабе за руку с новоиспеченным супругом.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммеда V.

Мероприятие, которое привлекло внимание всего мира, прошло 22 ноября в престижном столичном концертном зале Barvikha Concert Hall на Рублевке, сообщает портал Islam News.

Tahukah anda kita tak perlu takut lagi dengan Singapura mahupun Amerika. Kita dah ada backup Rusia. pic.twitter.com/iIUCs3MQWB — Fakta Bukan Auta (@FaktaBukanAuta) 24 ноября 2018 г.

На праздничном столе не было алкоголя, а угощения были исключительно халяльными. Правитель Малайзии показался перед гостями в национальной одежде, а невеста - в традиционном убранстве невесты.

Новоиспеченная 25-летняя жена короля получит почетный титул "датин", который не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы.

Что же касается титула королевы Малайзии, то его получить девушка не сможет, поскольку эта почетная должность может принадлежать лишь коренной гражданке страны.

Известно, что за полгода до свадьбы Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Красавица удалила свои фото из соцсетей. Теперь пользователи любуются ее немногочисленными фотографиями со свадьбы, а также фото в хиджабе рука об руку с мужем.

© Фото: twitter Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммеда V

Об Оксане Воеводиной известно то, что в 17 лет она переехала в Москву из Ростова-на-Дону. Окончила факультет бизнеса в РЭУ им. Плеханова. Участвовала в модных показах за границей, а широкую известность получила после победы в конкурсе "Мисс Москва".

Что касается короля Мухаммада V, то для него это второй брак. С первой супругой он развелся в 2008 году, детей у них не было.