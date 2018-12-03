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Катар решил выйти из ОПЕК

© Flickr/ Paul Lowry
В мире
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Страна планирует сфокусироваться на производстве сжиженного природного газа.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Дохе объявили о выходе из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, пишет РИА Новости.

Страна планирует сфокусироваться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, уточнил министр.

Производство СПГ хотят увеличить с 77 до 110 миллионов тонн в год. Ранее Катар говорил о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий для СПГ. Страна уже является крупнейшим экспортером этого вида сырья.

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© Sputnik / Алексей Дружинин
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При этом в Дохе подчеркнули, что будут выполнять все международные договоренности.

Шестого-седьмого декабря в Вене должна пройти министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья. В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является наблюдателем.

Теги:
природный газ, Нефть, ОПЕК, Катар



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