Кто стал самой влиятельной женщиной уходящего года – рейтинг Forbes

Согласно списку Forbes, первое место восьмой год занимает Ангела Меркель. Из списка выбыла главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая в 2017 году впервые была включена в рейтинг.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Журнал Forbes назвал сотню самых влиятельных женщин мира.

Лидером списка восьмой раз стала 64-летняя канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке расположилась 62-летняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьей строчке – 62-летняя глава МВФ Кристин Лагард.

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В топ-5 вошли гендиректор General Motors Мэри Барра и главный исполнительный директор американской инвестиционной фирмы Fidelity Investments (FMR) Эбигейл Джонсон. С третьего на шестое место рейтинга опустилась филантроп Мелинда Гейтс.

Отметим, что в списке Forbes есть американская телеведущая Опра Уинфри (она заняла 20-е место), британская королева Елизавета II (23-е место), дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка (24-е место).

Единственная россиянка, попавшая в этом году в рейтинг, - председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина (она оказалась на 49-м месте), обогнав американскую певицу Бейонсе (50-е место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67-е).

Из рейтинга выбыла главный редактор RT Маргарита Симоньян, которую в 2017 году впервые включили в рейтинг, она занимала 52-ю строчку.