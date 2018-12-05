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Ни один крокодил не пострадает: Chanel откажется использовать кожу рептилий

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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2010

Изделия из кожи экзотических животных вскоре исчезнут из бутиков этого бренда.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Французская компания Chanel больше не будет использовать натуральные меха, а также шкуры экзотических животных — змей, крокодилов, ящериц и скатов. Об этом в интервью изданию Women`s Wear Daily (WWD) рассказал президент fashion-направления модного дома Бруно Павловски.

Он объяснил это нововведение тем, что в последнее время стало трудно найти материал, который бы отвечал стандартам качества и этики компании. Поэтому модный дом намерен использовать текстиль и искусственную кожу.

"Изделия из шкур экзотических животных будут заменены на искусственные материалы. Что касается мехов, то компания и прежде выпускала довольно ограниченное количество товаров с этим натуральным материалом", - объяснил Павловски.

Между тем fashion-директор отметил, что изделия из кожи экзотических животных еще какое-то время будут продаваться в фирменных бутиках бренда.




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