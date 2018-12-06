В Америке появились собаки-дикобразы – фото новых жилетов оценили пользователи

Легким движением руки собака превращается… в дикобраза. Хозяева собак в США решились на преображение своих любимцев, чтобы защитить их от нападения хищников.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Новая собачья мода появилась в американском штате Аризона - хозяева одевают домашних любимцев в жилеты с шипами, напоминающими рокерские украшения, сообщает Pedestrian TV.

All hail the fantastic Coyote Vest! Gryphon wears his every time he's outside in our yard. pic.twitter.com/SIyB9cVVZL — Jess Phoenix 🌋 (@jessphoenix2018) 4 декабря 2018 г.

Таким образом люди пытаются защитить своих маленьких собачек от нападения койотов и орлов, которые происходят в штате регулярно.

Местные жители с удовольствием делятся фотографиями собачек в новых одеяниях, и они уже получили достаточно широкое признание в интернете, о чем свидетельствуют многочисленные шутки и мемы на эту тему.

Конечно, в подобных нарядах животные выглядят смешно, а порой и нелепо, зато они и их любящие хозяева чувствуют себя спокойно.

Looks a little like something Cher would wear: pic.twitter.com/WoYLfcvVMP — Ashley (@Sasshley77) 5 декабря 2018 г.

​