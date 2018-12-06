Жителей Афганистана будут лечить халяльными лекарствами из России

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В интервью Sputnik Afghanistan глава фонда Рустам Хабибуллин рассказал, кто выступил инициатором этого мероприятия, какие лекарства вошли в гуманитарную помощь, насколько долго собирали препараты, были ли сложности были при подготовке и отправке груза, как будет происходить распределение лекарств на местах, а также о планах на будущую деятельность в Афганистане.

- Кто предложил инициативу по поставке лекарств из России в Афганистан?

- В августе прошлого года делегация нашего Фонда при содействии Российского центра науки и культуры в Афганистане провела в Кабуле первую конференцию мусульман России и Афганистана. Также были проведены встречи с высшими духовными лицами, представителями парламента, министерств и ведомств этой страны. Тогда же с их стороны поступила просьба помочь медикаментами особо нуждающимся больницам и беженцам.

- Какие именно лекарства Фонд отправил в Афганистан?

- Гуманитарный груз включает 67 видов различных лекарственных препаратов для лечения заболеваний бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, глаз, а также антисептики и шовные хирургические препараты. Все медикаменты изготовлены российскими фармацевтическими компаниями с соблюдением принципов и норм ислама. Медикаменты произведены без использования харамных компонентов: глицерин (свиной жир), кармин (сушеное насекомое кошениль) и т.д.

© Sputnik / Валерий Мельников ЮНИСЕФ: для спасения детей Афганистана от голода требуется 9 млн долларов

- Сотрудники нашего Фонда тщательно изучили гуманитарную ситуацию в Афганистане.

- Консультировался ли Фонд с афганской стороной по необходимому перечню лекарств?

- Да, конечно. Мы также консультировались со своими коллегами из других стран, входящими в Глобальный договор ООН, которые представлены в Афганистане.

- В какие районы пойдет этот груз?

- В соответствии с нашей гуманитарной акцией, мы охватываем провинции и уезды, которые максимально остро нуждаются в медикаментах. Груз прибыл в Хайратон (Hairaton – приграничный город и порт в северной провинции Балх), раздачу начали с северных районов.

- Как долго собирали необходимый перечень медикаментов? Как осуществлялась доставка и были ли какие-то сложности?

- Много времени ушло на оформление и согласование документов по вывозу и ввозу груза в Афганистан. Наш фонд является некоммерческой и неправительственной организацией. Впервые российская благотворительная организация предоставила безвозмездно народу Афганистана медикаменты. И я очень благодарен нашим государственным структурам за понимание и содействие в сопровождении документов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий ЕС призывает соседей Афганистана брать пример с Узбекистана

- Наша главная безопасность – само население Афганистана. Мы с ними активно взаимодействуем. Это и главы племен, старейшины, губернаторы провинции. В свое время наша страна построила все жизнеобеспечивающие объекты Афганистана, которые до сих пор функционируют. Народ Афганистана очень трепетно относятся к россиянам. Информация о нашей предстоящей акции быстро разлетелась по Афганистану. Люди уже ждали нас. Когда я находился в зоне вылета в аэропорту Шереметьево, афганцы подходили ко мне и благодарили.

- Это была разовая акция или Фонд продолжит помогать афганцам медикаментами?

- У нас большие планы по гуманитарной программе нуждающимся афганцам. Мы планируем активно работать и помогать им. Уже назначили представителей фонда – афганцев. Даст Всевышний, мы еще не раз проведем подобные акции в Афганистане.

- Какую роль сыграло Россотрудничество в организации доставки и раздачи медикаментов?

- Огромную. Если бы не содействие представительства Россотрудничества в Афганистане, то эту акцию невозможно было бы провести. Особо хочу поблагодарить Вячеслава Некрасова. Он человек с большим сердцем!

- Как будет происходить распределение и расход лекарств? Будет ли какой-то контроль?

- В отличие от многих гуманитарных организаций мы осуществляем адресную раздачу медикаментов – из рук в руки. В исламе главное, чтобы благотворительность была халяльной (дозволенной для мусульман) и оказана от всей души.