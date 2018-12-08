ФСБ: Россия не считает задержанных украинским моряков военнопленными

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков, как военнопленных, тогда как Россия обвиняет их в совершении уголовного преступления, сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов на брифинге в МИА "Россия сегодня" .
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
"В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих, как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются у нас в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны", - сказал Шишов.
По его словам, задержанные после инцидента в Черном море моряки ВМС Украины были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера. Шишов добавил, что первую помощь пострадавшим оказали в течение восьми минут.
"В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь, она была оказана через восемь минут", - сказал он.
Положенное по закону предоставлено
Всем задержанным морякам предоставлены услуги переводчика, но ими воспользовался только один человек, сообщил Шишов.
По его словам, правом одного телефонного звонка воспользовались только 10 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
"Всем обвиняемым в надлежащем порядке обеспечен допуск консулов посольства Украины, а также в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом предоставлены адвокаты-защитники, оказывающие им квалифицированную юридическую помощь при производстве по уголовному делу", - заверил Шишов.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.