ФСБ: Россия не считает задержанных украинским моряков военнопленными

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков, как военнопленных, тогда как Россия обвиняет их в совершении уголовного преступления, сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов на брифинге в МИА "Россия сегодня" .

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

"В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих, как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются у нас в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны", - сказал Шишов.

По его словам, задержанные после инцидента в Черном море моряки ВМС Украины были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера. Шишов добавил, что первую помощь пострадавшим оказали в течение восьми минут.

"В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь, она была оказана через восемь минут", - сказал он.

Положенное по закону предоставлено

Всем задержанным морякам предоставлены услуги переводчика, но ими воспользовался только один человек, сообщил Шишов.

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"В соответствии с требованием уголовно процессуального законодательства всем задержанным лицам предоставлено право воспользоваться услугами переводчика украинского языка. Данным правом воспользовался только один гражданин Украины, а остальные заявили, что в услугах переводчика не нуждаются в связи с хорошим знанием русского языка", - пояснил представитель ФСБ.

По его словам, правом одного телефонного звонка воспользовались только 10 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

"Всем обвиняемым в надлежащем порядке обеспечен допуск консулов посольства Украины, а также в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом предоставлены адвокаты-защитники, оказывающие им квалифицированную юридическую помощь при производстве по уголовному делу", - заверил Шишов.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.